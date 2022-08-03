9m88將擔任艾怡良的演出嘉賓(爵士寶貝有限公司提供)

艾怡良和9m88合作演出電影《我沒有談的那場戀愛》後，在音樂上也攜手合唱歌曲〈偏愛〉，8月27日艾怡良《從夜晚出生的我們》高雄場演唱會，也將攜手9m88同台首度演唱合作歌曲，艾怡良表示：「每次看到9m88都覺得她很辣！期待到時候一起辣翻夏天的高雄！」

而準備本月推出新專輯的9m88，一口答應擔任特別來賓，從電影到歌曲再到Live演出，兩人每次碰面總是能玩得很盡興，9m88表示，「自己也很期待與之前的主管郭勤勤合體！希望她這次臉上的笑容可以多一點！」這次艾怡良的高雄演唱會，除了和9m88合唱歌曲〈偏愛〉，嘉賓9m88也將獻出更多驚喜。

此外，艾怡良也有多首曲目及段落翻新，像是網友及歌迷敲碗、破百萬點擊的曲目〈早晚〉，還有當時在五月天《女也》合輯裡面令大家回味無窮的翻唱作品〈如煙〉等等，艾怡良表示當然不只有這些調整，並宣告因應歌迷需求，本場演出相較半年前的北流演唱會版本有蠻多新的調整，只希望更多歌迷朋友能看到團隊一起努力的精彩演出。「從夜晚出生的我們」演唱會8月27日一起前進高雄流行音樂中心！購票請洽拓元售票網。