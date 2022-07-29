黃玠瑋在29日開唱，柏霖特地送上驚喜禮物祝賀。（環球音樂提供）

黃玠瑋推出全新創作專輯《游牧》，原於5月底在台北Legacy開個唱，因應疫情延期至29日舉辦，她開心說，「這張專輯的每一首歌，就像是我每個時期的房間，乘載著我靈魂的每一片。」

在演唱會上，彷彿走進她的音樂房間，探究其專屬意義與回憶，進行音樂和心靈交流，更精心安排房間的訪客，《聲林之王3》冠軍出道的柏霖PoLin擔任特別嘉賓，同屬實力派新生代歌手的兩人雖認識不久，卻十分惺惺相惜；下午彩排時，連穿搭都很合拍的兩人，一同詮釋玠瑋的歌曲〈喜歡一個人〉，以及柏霖的歌曲〈來不及的告白〉，強強聯手超美聲一日限定組合。

她透露自己是柏霖的歌迷，而柏霖直誇她的聲音讓人感到很輕鬆、沒有壓力。擔任訪客嘉賓的他更特別準備了游牧必備，一盞有「上帝之火」美譽、百年歷史的經典火手燈，也祝賀她演出成功，柏霖表示，「希望這盞光明燈可以伴隨玠瑋在音樂道路前進，游牧到世界各地，繼續在音樂路上發光發熱。」

她在演唱會上，選唱自己喜歡、和城市有關的歌〈在這座城市遺失了你〉，還有像是怪奇比莉Billie Eilish〈Bad Guy〉以及艾薇兒Avril Lavigne〈My Happy Ending〉非常經典也影響她很大的歌曲，揹上她珍藏多年的寶貝Avril限定款電吉他，今晚包括青峰、家凱、偉晉、LINION、魏如昀等好友們前來觀賞力挺。