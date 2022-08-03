日本知名甜點品牌「PABLO」推出盛夏新品，結合了日式甜點技法、英國皇家認證茶品「TWININGS唐寧茶」，以及台灣飲料最佳搭檔黑糖珍珠，推出「PABLO & TWININGS伯爵茶起司塔」、「PABLO & TWININGS伯爵茶珍珠起司塔」、「PABLO & TWININGS莓果雙重奏起司塔」等3款迷你塔。此外，因應中秋節到來，另推出「PABLO&TWININGS中秋起司塔禮盒」，內含伯爵茶起司塔(2入)、伯爵茶珍珠起司塔(1入)、莓果雙重奏起司塔(1入)、經典原味起司塔(2入)，原價500元，優惠價450元，8/4起正式於全台PABLO門市限定販售，是節慶之際訪客探友送禮或自享絕佳的選擇。

「PABLO」首度攜手英國皇室認證茶界傳奇品牌「TWININGS唐寧茶」，以茶品入料入餡開發三款獨創產品。為達最適口品嚐感受，在不斷反覆測試下，PABLO選用「TWININGS唐寧茶」旗下經典系列皇家伯爵茶及鉑金系列胭脂莓果茶為基底，結合迷你起司塔商品既有的特色，創作出具有入口滿溢天然佛手柑甜果香芬芳的「PABLO & TWININGS伯爵茶起司塔」、塔面巧搭滿滿黑糖珍珠演繹出日、英、台最佳好功夫、嚴選好物大集合的創意甜點「PABLO & TWININGS伯爵茶珍珠起司塔」，以及調茶大師調配出的鉑金系茶品幻化成一朵盛開浪漫玫瑰的「PABLO & TWININGS莓果雙重奏起司塔」。

「PABLO & TWININGS伯爵茶起司塔」售價85元 ，充滿淡淡佛手柑芬芳TWININGS經典系列皇家伯爵茶拌入濃郁的起司內餡，倒入酥脆的塔皮中烘烤。為減少澳洲奶油乳酪酸味對佛手柑天然風味的影響，PABLO首次嘗試使用黑糖進行甜味調和，除可緩和酸奶成分帶來的酸味之外，並可降低甜度並襯托伯爵茶款原始芳香，滑順入口兼具佛手柑厚實果香、紅茶馥郁茶香與起司濃郁奶香，值得用閒適心情細細品嚐，為悠閒午茶時光注入截然不同的輕鬆與愉悅享受。

「PABLO & TWININGS伯爵茶珍珠起司塔」售價95元，宛如一杯英式伯爵茶珍奶的起司塔上市，珍奶控可以放入口袋朝聖的新名單!PABLO以擁有酥脆塔皮及起司香氣特點的迷你經典原味起司塔為此款甜品主體，並在塔面平鋪粒粒飽滿香甜黑糖珍珠，最後擠上使用TWININGS經典系列皇家伯爵茶調配製成卡士達鮮奶油。經典茶款與起司香味瀰漫喚醒沉睡味蕾，每一口皆可品嚐到嚼勁十足的Q彈珍珠，將英國皇室御用茶品與國人最愛手搖飲品碰撞出驚奇火花，完美融合詮釋新穎口感。

「PABLO & TWININGS莓果雙重奏起司塔」售價95元，迷你經典原味起司塔面鋪滿PABLO每日新鮮手作、以TWININGS鉑金系列胭脂莓果茶所製成莓果茶凍，閃爍著瑰麗透紅光澤的果凍表面擠上胭脂莓果茶卡士達鮮奶油玫瑰花裝飾，交織動人風采。胭脂莓果茶經由TWININGS調茶大師所調配，擁有玫瑰果、山芙蓉、藍莓、覆盆莓、黑醋栗五種莓果，微酸莓果風味與起司塔搭配，酸甜交疊滋味創造雙重層次，浪漫悸動瞬間滿盈，幸福感十足。