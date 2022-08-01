智慧穿戴裝置領導品牌Garmin持續深耕跑者市場、締造Forerunner跑錶傳奇，於2003年發表全球第一支GPS運動錶，2009年推出全球第一支5ATM防水三鐵運動錶，2013年Running Dynamic技術問世正式開啟Garmin跑步科學大時代，2020年收購全球最頂尖生理數據分析公司Firstbeat Analytics，在運動表現、訓練與健康數據分析提供突破性的創新技術服務，2021年成立Garmin Run Club（GRC），以獨創的科學化訓練打造最高效跑步體驗，亞洲已有超過6,500名會員跑者、超過200位專業教練、運動員及配速員參與。

為應援不同程度的跑者突破PB、跑出傳奇，Garmin於今年再創跑錶傳奇，推出全球首款搭載Power Glass太陽能充電鏡面的頂規「Forerunner955太陽能高階鐵人運動錶」，以及中高階跑者必備的「Forerunner255GPS智慧心率進階跑錶」。

Forerunner955太陽能高階鐵人運動錶為業界首款搭載Power Glass太陽能充電鏡面的智慧跑錶，相較前一代電力續航大幅提升50％，智慧手錶模式下可達20天續航力、GPS模式可達49小時，搭載1.3吋觸控螢幕、結合跑錶經典5按鍵，內建Multi-Band GNSS多頻定位及全彩地圖，提供全方位運動模式與多項進階功能。

Forerunner255GPS智慧心率進階跑錶，智慧手錶模式下可達14天續航力，GPS模式下可達30小時，輕鬆應援全馬等長距離賽事。內建Multi-Band GNSS多頻定位，完整進階訓練功能與完賽策略、超過30種室內外運動模式，提供跑者在訓練前中後的狀態評估，以及支援全天候健康監測功能。