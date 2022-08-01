彰化銀行「情疫」挺攤商，近期深入全台市場、夜市及商圈舉辦各項台灣Pay超值回饋活動，本次前進大台中與旱溪夜市攜手合作，舉辦台灣Pay優惠活動邀請民眾迺旱溪吃美食，挺夜市拼經濟。

彰銀「台中High夜市-旱溪揪大慶 台灣PAY20％ 海派大請客」優惠活動，自111年8月2日起跑，活動截至111年10月29日止，凡民眾至台中旱溪夜市消費，於結帳時使用「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)掃碼結帳，每筆消費不限金額可享20％現金回饋，單筆回饋上限300元，本活動回饋總金額高達55萬元，限量優惠。

旱溪夜市坐落於台中市東區，每星期二、四、五、六營業，為網友大力敲碗的「不敗」大型傳統夜市，美味、創新且重複性低的美食攤位，廣受民眾喜愛，不僅有傳統夜市美食炸彈蔥油餅、地瓜球、豆乳雞及蒜味豆干，異國美食、新鮮海鮮也吃的到，還有熱鬧夜市遊戲幫助消化，不管男女老幼都能開心迺夜市。本次彰銀更聯合同為旱溪夜市原班團隊所經營規劃位於台中市南區之大慶夜市，串流刷台灣Pay享20％之大優惠活動，讓民眾夜晚從東逛到南，從週二high到週末不停歇。

彰化銀行表示，國內疫情逐漸趨緩，為活絡攤商及兼顧民眾荷包，持續推動「台灣Pay」行動支付，邀請民眾一起挺夜市，消費不接觸，同時享受超值好康回饋，共同為重振台灣經濟盡一份心力。