台中市議會11日民政業務質詢，議員楊典忠指出，敬老愛心卡限制多，民眾抱怨不好用，使用率不到4成，批評市府根本是預算編列不足，才需要限制這麼多，要求市府讓敬老愛心卡更便民，提升使用率。

楊典忠說，以敬老愛心卡發卡量55萬8000餘張，每人每月1000元計算，台中市敬老愛心卡預算需要66億元，而市府110與111年預算編列7.6億元，敬老愛心卡預算根本未編足，因此為了「財政紀律與施政永續」才需要設限。

楊典忠指出，市政府把敬老愛心卡功能從原本市公車、國道客運，增加計程車、掛號費部分負擔、捷運、運動中心，經費預算從2.4億增加到7.6億，使用率則從25％增加到33.27％，他質疑，經費增加三倍，但使用率才增加8.27％，要求市府應該提升使用率，且海線沒有捷運，為何敬老愛心卡無法搭乘台鐵？

楊典忠說，市府一方面印製敬老愛心卡，鼓勵大家使用敬老愛心卡，但另一方面又不積極提升使用率，難道是害怕民眾使用，造成台中市財政無法負擔嗎？台中市敬老愛心卡政策實在很矛盾，市府補助敬老愛心卡每月1000元是更是一句高明的政治騙術。

副市長黃國榮表示，對於資深市民與身心障礙者的照顧，所以市府推動敬老愛心卡，這個出發點很好，希望大家多多利用，走出來社會參與。社會局長彭懷真說，台鐵8月26、27日將與市府交通局研商可行性，未來起迄站為台中的火車站就可以使用敬老愛心卡，比照國道客運的方式。