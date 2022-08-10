台中市長盧秀燕拿起比臉還大的梨子，強調台中水果、甜品品質都好。(林欣儀攝)

大陸對台灣祭出經濟制裁，台中市約120家業者受影響，為幫助產業，市府第一時間提出因應政策，讓市長盧秀燕網路好感度躍居六都第一，經發局接著舉辦第二屆「台中好甜」行銷活動，10日開跑，盧秀燕強調，將透過活動帶領業者一起拚經濟。

拿起比臉還要大的梨子，盧秀燕坐著輪椅出席「2022台中好甜」活動記者會，她說，台中人很熱情、很甜，且台中是百年糕餅之都，而製作甜點會使用到許多水果，透過舉辦台中好甜活動，除打造台中意象，也能協助業者銷售農特產。

「台中的甜是健康的、快樂的、開心的」，盧秀燕強調，台中市有鳳梨酥、太陽餅及綠豆椪等，這些產業近2年來遭遇疫情衝擊，近來又受到大陸經濟制裁影響，市府透過一連串營銷展售，盼擴大內需、增加業者的營銷能見度，並透過活動開放民眾票選台中甜品，振興經濟也彌補業者的損失。她也分享自己很喜愛甜點，更利用甜點調適繁重的工作時間。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，目前統計，受大陸禁止進口的糕餅業者約有4、50家，受影響金額約數千萬元，近幾年除鼓勵業者拓展大陸市場，也逐步開發日本、美國及東南亞等市場，目前因應之道除擴大內需市場，也盼增加其他國家的銷售量，盼將損失降到最低。

市府經發局指出，台中好甜活動競賽正式開跑，活動分為甜品組、飲品組及冰品組，將由民眾票選出前100名，之後專家將評選具高人氣及有創意、令人驚豔的在地特色產品，盼讓「甜品不再只是甜品」，也能是一種生活享受。