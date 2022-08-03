台灣再度遭到經濟制裁，大陸3日宣布暫停台灣柑橘類、白帶魚及竹筴魚進口，對此，高市府表示，雖然此波遭禁的農漁產並未外銷大陸，但高雄市長陳其邁已經指示農業局、海洋局等單位密切關注，研議多元配套、加強輔導業者拓展外銷通路，將衝擊降到最低。

高市府表示，針對此次大陸暫停進口的農產部分，高雄市生產的檸檬、西施柚等柑橘類水果，目前並沒有外銷出口，而茶葉、蜂蜜均以內銷為主，外銷主要市場則為日本及新加坡。漁產部分，高雄市外銷中國的冰鮮水產當中，並未包含冰鮮白帶魚，至於冷凍竹筴魚出口會員資料則無高雄市廠商登記。且根據漁業署2020年數據發現，高雄並非白帶魚、竹筴魚的主要產區。

高市府強調，針對大陸政府對台灣農漁產業的不當行徑，陳其邁已經指示農業局、海洋局等單位密切關注，並研議多元配套措施、加強輔導業者拓展外銷通路，將衝擊降到最低，保護高雄農漁民權益。

另外，針對中共公布演習區域，距離高雄市最近之處為台灣西南海域距岸約20海浬（約36公里），而沿岸漁業作業都在12海浬以內，因此，對於高雄市近海漁船影響不大。高市府海洋局將加強宣導，呼籲民眾8月4日至7日避免前往該海域作業。