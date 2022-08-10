台中市議會今天民政業務質詢，市議員賴佳微指出，盧市府施政下，低收、中低收入戶增加，街友人數也遞增，認為是盧市府的政策失當，導致台中經濟惡化，不僅沒給魚也沒給釣竿，呼籲實際提出政見消弭貧窮。社會局解釋，主因是台中市今年最低生活費調高6％，調幅六都第三。

賴佳微提出數據指出，台中市的低收入戶戶數在2018年Q1時是1萬9035戶，去年底統計是2萬0168戶，新增了1133戶低收入戶；中低收入戶也增加了1336戶；街友人數也從2019年的249人，到2021年的305人，充分顯示盧秀燕執政以來，台中市的城市發展定位模糊，沒有一個清晰的未來願景，重大建設持續延宕、停滯。

賴佳微批評，盧市府不僅在經濟、建設的各項發展政策失當，連最基本的社會福利政策都沒做好，沒有辦法給經濟弱勢者足夠的社會救助及職業選擇，高雄、台南中低與低收入戶數都下降，新北的上升幅度也較台中低很多，市府各單位應該設身處地的為民眾著想，提出更有成效的政策有效地消弭貧窮，不要只是喊口號。

社會局說明，台中市低收、中低收入戶數今年增加3.5％，主因是台中市今年最低生活費（貧窮線）調高6％，調整幅度高於台北市、新北市、桃園市，調整後為1萬5472元，六都中僅次於台北市1萬8682元與新北市1萬5800元，有利於弱勢族群通過低收入戶與中低收入戶資格認定，也更易進入社會救助體系，獲得各項補助與保障。

社會局補充，除提供經濟扶助保障家戶維持基本生活外，針對有工作能力未就業者，運用教育投資、就業自立、資產累積、社區產業及社會參與等五大策略，推出多元方案，積極輔導低收、中低收入戶脫貧自立，其中自立脫貧方案執行10年以來，已協助了4成的家戶脫貧。