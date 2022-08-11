由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》自5月底上映以來口碑爆棚、叫好叫座，不僅被譽為史上最成功的續集，製作水準及精采程度更獲封為影迷而生的電影，不僅全台狂賣6.9億登上影史票房排行第7名，北美累積票房亦高達6.6億美元超越經典賣座片《鐵達尼號》衝上北美史上最高票房第7名，更創下他從影以來全球最高票房紀錄，近日更將在CATCHPLAY＋影音平台上架，讓影迷在家可以隨時複習。

阿湯哥日前接受《Light the Fuse》Podcast訪問時謙虛表示：「最棒的就是每個人都開心，這就是我想要的。從影以來，我埋頭苦幹也期望甚高，但我真正希望的是人們能因為這部電影而更好。看到觀眾、電影公司、以及每一個發行階段為此努力的人們都能開心，這真的很棒。我常常告訴一些藝術創作者們眼光要遠大，他們做的事情可以影響很多人的生活，甚至是電影院裡賣爆米花的員工。這比獲得認可更重要，我純粹因為大家度過了一個愉快的夏天而感到快樂。」

而打造無與倫比的娛樂饗宴一直是阿湯哥堅持不懈的目標，「我18歲的時候拍了《熄燈號》，就開始學習電影各部門的事物，片場有許多專精不同領域的人，他們都知道我對說故事和電影充滿熱情。過了幾年，我心想如果可以一輩子拍電影，我會有多幸福。」自此他開始分析電影的製程以及賣座的成功要素，36年前拍《捍衛戰士》時，甚至在合約中加入必須讓他參加所有相關會議的條款，只為了深入瞭解從故事開發到行銷宣傳的所有細節，「我們常說我們在拍電影時心裡想的就是觀眾。我們想發揮長才娛樂大家，拍攝的每一天，我都想確保我已付出所有，因為竭盡所能拍電影實在太好玩了。」