國民黨近日猛批新竹市將軍村修復工程，民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨（6）日深夜臉書發文感嘆，這幾年市府團隊兢兢業業、日以繼夜努力，都是為了城市進步與改變，「但面對抹黑與惡質的選舉風氣，難道我們只能如《讓子彈飛》的六子一樣剖肚自清？」

沈慧虹表示，七年多來她和林智堅共同翻轉新竹市，尊重專業、以人為本，將設計力導入城市，打造充滿創意、設計感也實用的公共建設，「作為城市的領導者，我們建立起專業文化。」

沈慧虹更貼出20多張照片，包括魚鱗天梯、地下道、波光市集等，這些都是她與林智堅努力催生，為了給市民更好的生活，傾聽市民的需要，媒合建築師的專業，進行溝通、規劃與設計，透過一次次的視察、會議、討論、協調，各項建設才有如今的樣貌與改變。

面對國民黨近日猛批，也讓沈慧虹感嘆，更對這些專業者感到抱歉，因為選舉，這幾年幫助過新竹市的專家與建築師成為了國民黨抹黑、造謠、影射的標靶，質疑他們沒有能力、經驗，甚至影射市府同仁徇私，她更以電影《讓子彈飛》的六子剖肚自清情節說：「要怎麼證明自己沒做的事？」屢屢澄清在充滿惡意的選舉打壓下仍不如陰謀論的聲量。

沈慧虹也強調，她不會被打倒，因為她看見市民真誠的笑容與最真切的回應，也會持續堅持正面選舉，並提出具體的政策，不能只是喊口號，這才是專業，也是對市民負責任的作法。

沈慧虹表示，團隊也總是提醒她，說的越具體，越容易被人家挑毛病，會成為對手攻擊的目標。她也以近日新建關埔中小學的政策為例，她明確提出地點，反觀對手只是喊喊口號，就來質疑為什麼選在這；過去市府所做的建設更成為國民黨每天抹黑的標的。

沈慧虹文末並堅定喊話：不要害怕，因為世界上沒有完美的政策，但大家堅持專業與良心，願意對自己提出的政策負責，也願意面對所有的挑戰，「這就是我們的價值。」

許多網友也紛紛留言表示，「新竹真的蛻變很多」、「改變很有感」、「來到新竹好像出國一樣」、也有人大讚「美學素養」、有人稱讚「有圖有真相」，更有許多人留言加油支持。