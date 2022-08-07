民進黨台中市長參選人蔡其昌今天早上到最親民的「大坑9號步道」掃街，蔡其昌除預祝大家父親節快樂外，也表示未來若有機會當選市長，會將大坑步道整體規畫等做得更好。

大坑步道是許多民眾運動的好去處，蔡其昌今天早上與立法委員莊競程、台中市議員曾朝榮、市議員參選人蔡雅玲、謝家宜等人前往大坑9號步道跟民眾打招呼。

蔡其昌表示，大坑山區有台中人的後花園稱號，大坑多條步道更是台中市民喜愛爬山健行的運動場地之一，未來若當選市長，將對大坑步道進行整體規畫和修建，尤其是定期維護工作，也會協助在地攤商促進消費環境改善，讓攤商們有更好的環境、提高收益，也讓市民朋友擁有更舒適的運動場地。

而許多登山的民眾反映，因為有宗教團體放生蛇類、野放動物，導致步道經常有蛇出沒，還曾有爬山的民眾被咬傷。蔡其昌表示，大坑山區每天從早到晚都有數千位民眾來登山健行，不屬於當地的蟲蛇經常出沒，對登山民眾是危險的，未來若當選市長，會想辦法和相關單位研究解決這件事，也呼籲市民朋友和宗教團體，不要隨便到大坑山區進行野生動物的放生活動。