國民黨醫療委員會今（6）日發聲明指出，棒球是臺灣最具指標性的運動，「臺灣棒球魂」更是象徵臺灣人「奮戰不懈」的精神與「永不言退」的勇氣，只是當前中央政府對棒球運動的重視程度，實在是有愧臺灣民眾的期待，近期從新竹球場的豆腐渣工程到中華職棒錯誤的開賽決定，一再造成選手受傷及球隊戰力受損，球迷們映入眼簾的一切，不是政府有何積極作為去發揚國球、遏止弊端，而是窮盡一切努力去掩蓋可能的弊案風暴，搞砸了臺灣寶貴的國球運動，不見內部應有的行政懲處，更遑論有對於球員與球隊的合理賠償！

國民黨醫委會表示，重視球賽運動不僅可以鼓勵全民強健體魄、從事有益健康的活動，更能提升國際形象、增加經濟收益，絕對是任何一個想達成國富民強的政府所無法忽視的重點政策，本會向來重視預防醫學及運動健身，對於中央政府如此忽視全民運動發展的作為，難以接受！

國民黨醫委會誠懇呼籲中職聯盟會長蔡其昌，既然蔡會長是立法院副院長，一定擁有很多資源及權力可以糾正弊端、爭取球員球隊等福祉，請要發揮職務功能、切莫尸位素餐，敬請為球員球隊爭取合理賠償，並立即監督內部相關懲處機制的運作，如此才能有效遏制無能的官僚系統繼續荼毒臺灣的國球！