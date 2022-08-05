蔡其昌4日會勘大甲日南國中，爭取經費改善學校操場等設施。（陳淑娥攝）

台中市大甲區日南國中操場跑道因年久老化不堪使用，立法院副院長蔡其昌4日前往會勘，爭取總經費1515萬元，讓多年來操場不安全設施獲得改善，以提升學生上課品質。

日南國中操場跑道因年久老化，且操場旁樹根增長導致跑道隆起龜裂等現象；又因太陽照射致場地PU鋪面龜裂破損，讓師生上課時存在不安全感。蔡其昌與市議員施志昌前往會勘。

蔡其昌表示，他從中央爭取統籌分配稅款進行學校各項運動設施的改善，讓孩子能夠安全舒適環境下學習。日南國中算是第一批進行工程的學校，後面陸陸續續還有許多學校也會在下半年開始進行發包、改善工程，而日南國中的操場改善只是其一，最重要的是老舊校舍的改建。

蔡其昌說，前一次會勘也有跟學校師長們報告過這項2億多的預算，日南國中是溪北地區相當重要的一所學校，不能因為在邊陲地區就被忽略，也希望大家多年來的努力爭取，讓海線地區的孩子有更安全、舒適的學習環境。

市議員施志昌表示，日南國中是大甲地區相當重要的一所學校，幾乎所有附近的都會這裡就讀，然而這麼多年來不僅操場跑道破舊不堪，校舍也相當老舊，對孩子的學習環境有安全疑慮，所以希望一步一步將日南國中的相關學習設施進行改善，未來他也會在議會持續監督，為海線孩子爭取安全舒適的學習環境，也感謝副院長跟學校師生的努力與支持。

日南國中總務主任林楷植表示，計畫總經費為1515萬元，將進行PU操場跑道及跳遠及助跑道場地改善；以及內操場天然草坪整平等工程，約180日曆天可完成。