台北市長柯文哲上任後推動影視音實驗教育機構，但報名人數連連年下滑，台北市議員王鴻薇發現，110學年度還有高達50％的學生轉學，相當離譜，如果不是課程或學校有問題，為何學生會一一轉學，她直言，本會期教育委員會審預算時也會討論是否要停招。

根據資料顯示，影視音實驗教育機構109學年度學生人數有31人、轉學人數為8人，而110學年度學生人數有18人、轉學人數有9人；王鴻薇痛批，影視音學校已創辦6年，學生人數逐年下滑就算了，就連轉學人數還高達5成，就是學生課程有問題，或不符合學生預期。

王鴻薇表示，教育委員會審預算時，也將會討論影視音學校是否有繼續存在的必要，但考量到還有學生在學校就讀，不可能馬上就收起來，會朝停招的方向做討論。

對此，文化局表示，台北市全國首都，應該要更寬容面對自我學習的孩子，影視音機構一定有他存在的價值，不管學生多寡，確實有些顛簸，孩子的自主性和課程規畫很重要，而新學期北藝和北流已經到位，未來學生會有更多的實習機會。

此外，影視音學校為柯文哲上任時推動的實驗機構，王鴻薇痛批，現在柯文哲要卸任了，又創辦了一個數位實驗高中，現在面臨開學卻又找不到校長，第一屆打著北一女校長的名氣，以及局內全力支援，招收了42名學生，但未來會不會又淪為第二個影視音學校。

王鴻薇還指出，學生除了學習外，高中生活社團活動也是最精彩的，但數位實驗高中強調自主學習，未來社團活動該如何舉辦；對此，教育局長曾燦金說，這是另類的教育，要有另類的思維；至於校長的部分，希望是最適合學校的，如果要馬上從10個選出最優秀的也可以，但希望是最合適的人選。