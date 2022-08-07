國民黨台北市長蔣萬安也在臉書上複製了最近年輕人很流行的兔子圖案。（摘自蔣萬安臉書粉絲專頁）

年底選戰開打，各黨派參選人空戰陸戰齊發，國民黨台北市長蔣萬安也在臉書上複製了最近年輕人很流行的兔子圖案，並在兔子的圖示換上紅酒和泡麵，頗有暗酸對手民進黨台北市長參選人陳時中的意味。蔣萬安也指出，我看到陳時中前部長這兩天開始關心起我的形象，我只想說，我一直是我，蔣萬安堅持做對的事情，為自己的理念及市民福祉大聲捍衛。

蔣萬安今出席大同區後援會啟動祈福典禮，被問到是不是想貼近年輕人，才發出兔子貼文，蔣萬安說，一直以來很希望貼近年輕朋友的需求，包括如何解決年輕夫妻生子、買房、就業和照顧長輩種種困境。

蔣萬安說，未來將成立「青年事務局」，把年輕人的困難來解決，讓台北市有更多的年輕人回流，這7年台北市人口流失了20萬，很大比例都是年輕人，希望把人才留下來，吸引更多年輕人來台北市。

至於被問到內湖交通問題，蔣萬安說，共同目標就是希望讓台北市更好解決內湖交通，透過都更營造一個更宜居的環境，還有友善育兒環境，會將5歲孩童納入義務教育的範疇，透過補助拉近公私立幼兒園標準。

另外，蔣萬安今天行程滿滿，也將出席中醫嘉年華會，外界解讀是想爭取醫界支持；對此，蔣萬安說，在立法院這兩屆，很早就跟中醫界朋友非常緊密合作，包括疫情期間，感謝中醫師鼓勵照顧民眾健康，特別是青冠一號，成為用藥的首選，透過視訊看診提供民眾相關諮詢這些都很感謝，未來不管中醫界或各行各界都是請益交流對象，共同攜手努力為台北未來打拚。