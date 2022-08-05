民進黨台北市長參選人陳時中提出要成立「國際事務局」跳脫一中框架，國民黨台北市議員游淑慧今批評，陳時中從內子宮扯到外太空，質疑幾千億在手，卻連疫苗都買不好，敢說自己要處理國際事務？

游淑慧在臉書炮轟，陳時中從內子宮扯到外太空，質疑陳懂不懂市政？對於台北市來說，是都更重要、青年事務重要，還是你要一直出國，編國務機要費大搞國際事務？

游淑慧認為，新北市有青年局，國民黨台北市長參選人蔣萬安也提出成立都更局政見，只有陳時中跳到外太空。

另外，她指出，身為地方城市根本沒有被授權能處理國際事務，連簽個備忘錄、姊妹市也要外交部核定。

游淑慧也質疑，台北市根本沒有成立國務局的空間，按地制法，台北只剩一個一級機關編制，設了國際事務局就得排擠青年事務和都更推動，那一個才是台北當務之急？陳時中顯然還在市政狀況外，傻傻分不清。

她酸說，幾千億在手，卻連疫苗都買不好，敢說自己要處理國際事務？