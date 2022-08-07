朱立倫最後與受到提名的代表一起上台，澎湖縣年底九合一選舉提名縣長賴峰偉、縣議員呂光宇等人代表授旗接受提名。（張茂雄攝）

朱立倫強調「團結」的重要性，同時要求賴峰偉要利用未來4年的時間，做好澎湖的「傳承」工作，將澎湖從政黨員優良的傳統延續下去。（張茂雄攝）

國民黨主席朱立倫7日上午搭機前往離島澎湖，向大家推薦縣長參選人賴峰偉等優秀的黨員同志，縣黨部禮堂擠滿前來助陣的民眾，朱立倫強調「團結」的重要性，同時要求賴峰偉要利用未來4年的時間，做好澎湖的「傳承」工作，將澎湖從政黨員優良的傳統延續下去。賴峰偉也帶領馬公市長提名同志呂永泰等人，一起高喊「凍蒜!」聲中結束。

朱立倫表示，國民黨現有14個地方縣市長，其中3位已經8年任期結束，11位尋求連任的縣市長則全數提名，因為「國民黨執政、品質保證」，賴峰偉當年就是一位優秀的縣市首長，2任期滿後受到拔擢到中央歷練，先後擔任國民黨副秘書長、總統府副秘書長、部會首長，為了家鄉的永續建設，4年前再度回鄉參選縣長成功，創造許多地方自治史的奇蹟，他這種愛鄉、堅毅的精神令人敬佩。

賴峰偉也提到當年他解決澎湖離島的濫葬問題，建立國際島嶼、海上明珠的心路歷程，雖然期間受到許多人的誤解謾罵，但現在澎湖到處可見綠美化成果，優美的海岸線，觀光基礎建設品質一流，相信歷史已經還給他一個公道。未來澎湖還要在文化、環保、海洋永續、觀光行銷、國際接軌、教育上面持續努力，他誓言會繼續帶領澎湖鄉親，走向一個全新永續海洋的發展道路。

朱立倫最後與受到提名的代表一起上台授旗，澎湖縣年底九合一選舉提名縣長賴峰偉、縣議員劉陳昭玲、呂光宇、歐中慨、許國政、林建勳、吳政杰。馬公市長呂永泰、湖西鄉長陳振中。村里長紀招治、黃敏惠、黃信義、陳方金治、莊福氣、黃永安、王明忠、許玉雪，市民代表譚蘭芬等人。

由於民眾黨在澎湖提名賴峰偉的前副縣長許智富競選馬公市的縣議員，並由許擔任澎湖縣黨部第一任主委，雙方友好的關係讓外界充滿想像空間；對於藍白合的議題，朱立倫接受採訪時也表示，國民黨不排除與在野力量合作的任何機會。