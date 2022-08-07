九合一選舉腳步越來越近，國立台北科技大學臉書社團日前卻出現1則工讀資訊，透露只要來當民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的走路工，就能領高達600元的時薪，對此，陳時中競選團隊發言人莊瑞雄7日直呼「假的」，強調發文者並非後援會幹部，且陳時中組織行程場子都很熱，沒有動員這回事。

臉書上出現一則給國立台北科技大學的活動，主題是「讚中活動」，預計於8月13日在大直典華會館舉辦陳時中後援會造勢，時薪達600元，工作內容寫著幾乎沒事，都是聽人在台上講話看影片，跟著大家一起揮舞小旗子，偶爾拍拍手，但主持人介紹丘達昌理事長上台時，要用力吶喊鼓掌，吹口哨也可以，待陳時中演說完畢下午3點30分就散場。

對此，莊瑞雄今在「我來救！內湖交通壅塞問題解決方案」記者會表示，候選人（指陳時中）不會知道這麼細的事情，經查證，首先PO文的人並非後援會幹部，大家也看到，從陳時中7月17日被黨徵召參選至今已有20天，所有組織行程場子都很熱，沒有動員這回事，「假的！」