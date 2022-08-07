民眾黨桃園市長參選人賴香伶7日談及參加民眾黨慶，再批民進黨「全黨救一人」，重申對手林智堅應到台大學論會報告；他也提到國民黨對手張善政的「mega city」概念空泛，未結合桃園17所大學，期待政見交鋒，她也提到一站一社宅政見，登記以後更會以一區一行動競選辦公室提出各項政見。

賴香伶說，選舉進到8月，各黨對政見跟選舉組織有不同規畫，她提到自己在民眾黨黨慶上特別呼籲林智堅，若還是「全黨救一人」狀態下，市民對他還是有疑慮，呼籲他誠信以對，勇敢對市民公開說明，並到台大學倫會報告，才能解除大家對他是否擔任桃園市長的疑慮。

賴香伶也提到，張善政「mega city」證件空泛，直指要提出桃園未來的定位跟政見，要先了解桃園的問題跟困境，桃園有1400多億預算，但投資勞工、優質勞動力和培育青年部分缺乏，像是桃園有17所大學，要產學訓用讓來桃園讀書的學子選擇桃園、留在桃園，才是mega city核心價值能夠彰顯的地方。

賴香伶說，希望正面用政見交鋒、提出對桃園最好願景，像她自己在居住正義部分，隨著捷運開通提出「一站一社宅」規畫，讓住的問題不再是年輕人最大的夢魘或痛苦。就業環境也要跟17所大學合作，在產業跟專業能力都能鏈接雙北和新竹產業，規畫出學用相關的推動小組，提升優質勞動力。

賴香伶說，預計8月底開始提出政策白皮書，也會用一周一區一個行動競選辦公室方式，向市民報告政策規畫藍圖。