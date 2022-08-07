正妹主播林佑之除了在主播台上展現專業與俐落口條外，天生麗質的她還有著甜美臉蛋和姣好身材，因此入行不久就圈粉無數，並被網封為「辣妹主播」，林佑之平時經常透過社群分享生活點滴，不料近日她透露，自己的身分遭到冒用，還造謠她在股市失利，氣得她趕緊發文，要大家別上當。

有別於站上主播台時的端莊優雅，林佑之私下個性大方活潑，非常樂意分享生活與展現美好身材，不時會貼出辣照，大展美好春光，先前就曾因低胸照而引發暴動，被讚「誠意滿滿」，好身材藏不住。

而近日林佑之則是分享了不太好的消息，她透露發現了自己的身分遭冒用，遭到有心人士盜用身分，去賣理財書籍，讓她覺得不可思議，「我是連業配都不接的人，更別提直接慫恿大家花錢，而且我也沒有賠40萬，氣氣氣，亂唱衰！」。

林佑之透露，對方盜用她身分之後，竟然是直接下臉書廣告，導致她找不到地方檢舉，只能趕快上線把此事分享出去，請大家小心，也強調「我只有這個粉絲專頁以及IG帳號jessica0677，都是由我本人親自經營，沒有授權任何其他平台」，盼大家不要上當了。

而此警告文一出，引發網友議論紛紛，留言回報「可惡至極的詐騙」、「真的很超過」、「可以盜用照片到這種地步，我差點以為是本尊咧，還好你即時回應，太感謝了」，還有人表示剛剛有收到陌生訊息，叫他趕緊下訂傳資料，還好覺得有意趕緊打住「我也差點被他騙了，去檢舉他的粉絲專頁！他都盜用妳的圖片」。