中國大陸於台海周邊實施軍演，並接連祭出打壓措施，使台股面臨壓力測試。金管會對此表示，投資人信心短期內可能受到影響，將持續緊盯總經局勢、台股表現、外資匯出入動向等3因素對台股影響，必要時將評估是否祭出「限空令」等相關穩定措施。

中國大陸不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日訪台，近期對台祭出多項經濟制裁，並自4日起於台海周邊實施軍演。台股加權指數受此衝擊，4日盤中一度重挫231.33點至14545.69點，終場下跌74.82點、收於14702.2點，成交量略增至1958.22億元。

證期局副局長張子敏表示，中國大陸在台海周邊實施軍演，短期內可能對投資人信心造成部分影響，但中長期仍將回歸基本面。金管會將密切注意金融市場變化，緊盯總體經濟、台股表現、外資匯出入動向等3因素對台股影響，必要時將採取相關穩定措施。

張子敏強調，上市櫃公司2022年6月營收年增15.21％、前6月營收年增11.04％。截至6月底台股本益比為10.86倍，且現金殖利率達4.76％，加計股票股利為4.93％，均顯示台股基本面尚稱穩健。

其次，台股加權指數今年截至8月3日止下跌18.89％，相較於深圳下跌19.35％、美國那斯達克下跌19.03％、韓國下跌17.34％、香港下跌15.52％、日本下跌3.65％、新加坡上漲4.11％，台股表現基本上仍介於國際主要股市間。

針對台海局勢升溫，張子敏指出已採取2大措施，一是請上市櫃公司評估情勢變化對公司財務及業務影響，及時發布重訊對外說明，並辦理主題式業績發表會、法說會等。其次，已請上市櫃公司是財業務狀況，評估實施庫藏股的時機。

張子敏表示，金管會視股市整體情形，平常會定期或不定期召開股期市會議，目前雖然目前尚無召開臨時股期市會議計畫，但後續仍將觀察市場交易狀況，再評估是否加碼推出限制放空等救市措施。