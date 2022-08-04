中國今起一連三天在台灣周邊實施軍演，亞股中今日只有台股走跌，為穩住資本市場信心，證期局副局長張子敏今（4）日表示，持續注意股市變化，針對目前台海情勢，因經濟或非經濟因素造成股市動盪，觀察股市流動性，評估市場交易狀況，將適時推出限制放空等相關因應措施。

金管會已經實施3項救市措施。張子敏說，目前鼓勵公司公告財務業務訊息與主動舉辦業績發表會，7月14日宣布鼓勵上市櫃公司評估實施庫藏股，7月15日起放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，第三階段為推限制放空等措施。

2月烏俄戰爭影響台股時，金管會曾臨時召開股期市會議，張子敏說目前還沒召開。也因為跟國際相比，台股表現沒有較差。

張子敏指出，台股基本面穩健，今年上半年營收合計21.61兆元、年增11.04％，到6月底台股本益比約10.86倍，現金殖利率4.76％，加計股票股利為4.93％。

證交所與櫃買中心也表示，將持續密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。