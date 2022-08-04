義隆(2458)今日舉辦法說會，針對下半年釋出保守訊息，董事長葉儀(日告)坦言，其實在去年已經看到部分客戶端得庫存偏高，下半年和客戶端重點是把庫存去化視為第一要務，但這將是一個「兩難」的局面，也持續和供應商進行談判。

談到半導體業者當下最關注的庫存問題，葉儀(日告)表示，庫存問題要分為兩部分來談，就是自家庫存以及已經出貨到客戶端的庫存，而義隆主要的庫存問題是來自後者。以自家庫存來說，有鑑於存貨周轉天數增加，義隆第二季庫存週轉天數約119天，在庫存天數天高下，就必須調整庫存，面臨需求下降，按理投片數要下降，只是，這將是一個「兩難」的局面，現在放棄投片，未來是不是拿得回來，以代工廠立場來說，勢必一直強調「拿不回來」，但現在下單，價格也比較高，義隆現在只有大陸一家產代工恢復到漲價前水準，其他價格仍偏高，目前都是在談判中，義隆在晶圓代工部分並未付訂。另外，還有封裝測試部分，也盡量不做封裝測試，因為現在也是採用漲價的價格，這也是義隆現在周轉天數比較高的原因之一。

葉儀(日告)進一步說，其實在去年已經看到部分客戶端得庫存偏高，但仍持續希望交貨的狀況，主要還是因為去年chromebook市場活絡，廠商擔心有長短斷料問題、尤其PC客戶，故客戶端當時都選擇希望義隆可以持續交貨。

至於第三季營收、毛利率是否還會有下行空間，葉儀(日告)表示，目前和客戶談判中，再往下調整的比率比較低；毛利率部分，主要還是產品組合，第三季高毛利出貨少(Touch Screen)，成本偏高，因為產能都是去年談定的。價格部份，因為成本確定了，所以應該變動不大，預計第三季訂單價格不會再調整。但展望明年，在筆電螢幕規格持續升級、以及高單價產品會出來下，預計ASP會高於今年，另外，義隆今年上半年的商務機種比重也持續上升，由原先2:8，到今年上半年已經成長為3:7，持續有利於產品組合。

至於第四季，義隆預估，今年和去年不同狀況不同，業界現在能見度不高，若依照客戶端反映，看到第四季會比第三季好，惟外在環境還是要持續關注。