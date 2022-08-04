台股於11點過後一陣狂殺，台股股王大立光（3008）也遭到空頭摜壓，股價一度從早盤小漲10元，由2,075點下殺至2,010元，險守2,000元大關，譜瑞-KY（4966）更因對第3季展望保守，股價開盤直接跳水跌停至954元，台股剩4千金。

在譜瑞-KY退守1,000元大關之後，力旺早盤也一度隨著高價股不支及大盤急挫逾200多點而下殺，盤中最低來1,075元大跌55元，至下午近1點時，再度回升至平盤下，守住1,100元之一。不過，千金股今天明顯疲弱，全數都在盤下弱勢游走。