譜瑞-KY(4966)法說對第三季釋出保守訊息，短期PC和面板庫存修正劇烈，預計第三季營收恐季減上看3成，有鑑於景氣PC/NB反轉，法人也保守預估，譜瑞-KY第三季每股獲利恐回落到11~12元區間，等於是相較第二季接近對半砍，譜瑞-KY今反應利空，開盤直接摔至跌停鎖住，摔下千元大關，股價來到954元。

譜瑞-KY受惠高速傳輸產品的終端需求強勁，蘋果推Macbook Air新品，加上多項新品貢獻帶動下，第二季營收63.8億元、年增加23.65%、季增加2.84%，達陣財測，單季毛利率47.2%，年增加0.4個百分點、季減少0.6個百分點，位於財測區間44.5~48.5%上緣，每股稅後盈餘為22.18元。

展望第三季，譜瑞-KY則釋出較為保守的財測，預估單季合併營收1.5~1.66億美元，季減約23.5~30%，毛利率落在44.5-48.5%，主要是因為全球通膨導致消費性電子銷售衰退，個人電腦PC晶片需求也隨之降溫，特別是windows系統的PC，使譜瑞-KY的PC和面板相關產品受到影響，如source driver 的 bundle sell和高速傳輸相關晶片。

譜瑞-KY目前和客戶溝通不要砍價，尤其在晶圓製造成本漲價情況下，面板相關的產品現在壓力最大，另外，生產鏈過高的庫存可能需要2~3個季度進行調整去化，法人也保守預估，在景氣反轉下，譜瑞-KY第三季每股獲利恐回落到11~12元區間，等於是相較第二季接近對半砍。