慧洋-KY(2637)7月營收為23.43億元，年增近4成，累計前7月營收156.75億元，年增63.96％。獲利部分，7月單月營業利益11.46億元，稅前盈餘為10.00億元，年增55.84％，每股稅前盈餘為1.34元；累計前7月稅前盈餘為79.55億元，年增156.17％，每股稅前盈餘為10.66元，稅前獲利逾一個股本。慧洋預期2022年度換約漲幅將達42％，雖近期散裝運費呈走跌趨勢，然而在後續需求回補，以及環保法規造成船舶供給缺口擴大的狀況下，2023年散裝榮景將可望持續。

公司表示，今年以來散裝運費仍維持在高檔，慧洋受惠於指數連動船舶比重增加以及持續換約，有效推升集團營運表現，平均營業利益率高達52％。7月受到歐美市場假期、大陸市場尚未回復，以及全球通貨膨脹等因素影響，運價指數持續走跌，然而公司仍看好後市有需求回補的可能性，將保持審慎樂觀的態度應對後續市況變化。

在船隊佈局方面，慧洋節能船隊仍穩坐業界龍頭寶座，今年6艘新船均已完成交付並投入營運行列，2023、2024則將分別有7、4艘船舶陸續加入，同時維持穩定採購新船政策，慧洋表示，2023兩大環保新規上路後，未符合法規船舶將面臨降至降速，甚至淘汰，慧洋擁有最大數量與比重的節能船隊，可將衝擊降至最低。