未在一年內賣掉19.09％的日盛金股票，港商CTL再被罰。金管會4日宣布，香港商Capital Target Limited（CTL）未依金管會2021年5月27日裁處，應在一年內處分其持有超過5％以上的日盛金控股份，因此再開罰1,200萬元罰鍰。

CTL持有日盛金控股份，未確實申報實質受益人或最終控制權人，因此違反金控法，金管會在2021年5月27日對CTL開罰2,500萬元，處分文到時，超過5％以上的股票即無表決權，且要求裁罰案文到後一年內，處分掉持有日盛金已發行有表決權股份超過5％的部分。

金管會分別在今年4月及5月間二度發函CTL，提醒應確實在裁處書所定期限完成處分及逾期未處分效果，惟截至今年5月31日處分期限，CTL仍持有日盛金控股權9.23％。

銀行局主秘侯立洋表示，CTL已處分掉近8成應處分的日盛金股票，算是有一定的積極度，但仍是未能降到5％以下，因此開罰，CTL是陳述因程序及市場消化度，因此無法及時處分。

但是，因為CTL未依金管會所定期限完成持股處分，金管會綜合考量CTL已處分股份的比率等事由後，爰依金控法，核處1,200萬元罰鍰，並命CTL於111年12月31日前，完成持股處分超過5％股權部分。