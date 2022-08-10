宏達電進軍電影拍攝產業，宣布推出首套虛擬製作解決方案VIVE Mars CamTrack，已於美國、加拿大及歐洲地區正式販售，未來幾個月將於台灣、中國、澳大利亞、日本和韓國陸續上市開賣。宏達電表示，VIVE Mars CamTrack適合各種小型工作室、內容開發商，到大型國際製片公司都能夠透過VIVE Mars CamTrack獲得靈活、更符合經濟效益的方式創造虛擬影像內容（Virtual Production）。

宏達電表示，在傳統影業中，無論是好萊塢或獨立製片，若需建置虛擬場景經常需花費大量時間和成本，且虛擬場景製作設置的工作流程非常冗長，也因此宏達電推出VIVE Mars CamTrack，透過基地台Lighthouse定位技術，將繁複的攝影機追蹤工作流程整合至一部具有專業級功能，且輕便、隨插即用的模組方盒中，並可讓演員在影片拍攝過程中，即時置換多樣化虛擬場景，毋須搭配大製片廠製作規模。

宏達電指出，為提供用戶更完善的服務及實用性，VIVE Mars CamTrack新增支援FreeD協定（FreeD Protocol），FreeD協定是用於攝影機追蹤定位的產業標準協定，已被XR解決方案開發商廣泛應用，藉由支援FreeD協定，讓使用者在處理攝影機追蹤數據上有更多選擇和彈性。