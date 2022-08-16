《媽的星寵兒》由毛舜筠和「MIRROR」成員姜濤、柳應廷。（龍祥提供）

香港電影《媽的星寵兒》2大主演「MIRROR」成員姜濤、柳應廷在紅磡演唱會事故後全面停工，2人均未參與電影宣傳，香港首映會前夕更是遇到颱風來攪局，讓導演彭秀慧有感而發地發文喊：「再大風大浪，仍要謹守自己的信念和價值處理好自己，方能珍惜下一個相遇，方能迎接下一個晴天。」文末暗藏片中男主「方晴」的名子，也算是另一種默默為對方打氣。

而正如導演所說，在遭遇一連串風雨之後終於放晴，上週《媽的星寵兒》在香港上映，當天就成為2022年港產片開片票房冠軍，上映4日票房隨即衝破港幣1000萬（新台幣3800萬），口碑火燙票房勢如破竹，成為香港該周末票房冠軍，雖然2男主停工神隱，但粉絲們依舊力挺到底，也總算是讓導演一吐怨氣。

謝票活動上，導演攜影后毛舜筠獨撐全場，導演表示：「謝票時遇上不少觀眾打氣，未有演員出現在身邊，雖然有點遺憾，我常對觀眾說，就當這一齣電影是《捍衛戰士：獨行俠》吧，大家見不到湯姆克魯斯還是會入場呀。」雖然過程中有些許的不完美，但導演心境仍處之泰然，盡力勤跑活動宣傳。

該片劇情描述前知名經紀人美鳳（毛舜筠 飾），慧眼發掘多位巨星歌手，卻在婚後選擇相夫教子，看似一切歸於平淡的她，卻在兒子子軒（柳應廷 飾）前往英國升學之際，斷然決定重出江湖，找回當年發光的自己。美鳳偶然認識了在茶餐廳送外賣的方晴（姜濤 飾），決心將他推向舞台，她對方晴呵護備至的照顧，卻勾起兒子的不諒解，揭開母子長年未解的感情裂痕。

《媽的星寵兒》將於9月2日在台上映。