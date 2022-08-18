《車頂上的玄天上帝》導演黃文英（右）、攝影師余靜萍。(甲上娛樂提供

名導侯孝賢監製、電影美術大師黃文英首度執導電影長片作品《車頂上的玄天上帝》（暫名）集合林依晨、周渝民、阮經天、張孝全超強卡司陣容，日前還風光入選威尼斯創投市場展，怎料近日卻傳出欠薪，知名微縮模型藝術家鄭鴻展昨（18日）在臉書發文喊：「台灣史上第一樁微縮模型製作欠債事件的電影官司即將上演！」並標註監製侯孝賢、導演黃文英「我們法院見」。

鄭鴻展在留言處提及，「去年年底一開始找我是拒絕不接的，畢竟一投入的話，我就要花三個月每天工作12個小時，會累死自己的。後來再對方三次的懇求後，耳根子軟就答應製作了」，他還自組了8人團隊來製作，怎料把完成品交給劇組後，對方用各種理由包括模型有問題等等，不付剩下的40％，「最後確實說預算超支沒錢給我了，正在找金主，其中包括嘉義市政府和其他管道，我能理解電影界的這種狀況，也好意的說那給我一張新的合約吧，我也不用一直問，但打死不簽」。

他還透露，昨日監製直接打來表示導演說「沒心情跟我對話」，最後只留了一句話「反正有錢我們會給你」，態度讓鄭鴻展相當不滿，才因此決定發文，之後也會慢慢還原始末。不過他也表示主要是對黃文英導演提出質疑，依舊很尊敬侯孝賢導演，而他的妻子則在臉書提到該片有領取政府補助金1200萬，卻惡意欠工程款，導演黃文英神隱不接電話3個多月，還委託監製許家豪聯繫他們表示「關於欠款她現在還是沒心情處理」。

鄭鴻展稍早接受本報電訪，表示自己早在4月底就已把作品全數如期交付，不過目前劇組還有35％的款項尚未支付，至於實際金額則不便透露，並說自認站得住腳，「被說違約我也不怕，因為我東西都交了」，也說周一會帶著律師到對方的公司。而發行該片的片商甲上主要代為劇組統一對外回應，公關回應「不好意思，關於這件事，我們不做回應，還請包涵」。

《車頂上的玄天上帝》預計2023年秋天上映，故事背景發生在台北與黃文英導演成長的嘉義，透過攝影機捕捉舊時獨有的嘉義風光，劇情講述女主角芙月在職場、情場與家庭之間的抉擇與成長，同時也是一個關於思念與記憶的故事。而黃文英為侯孝賢導演的御用美術指導，曾7度入圍金馬獎，憑藉著《海上花》、《刺客聶隱娘》分別獲得最佳美術設計與造型設計，2018年更因參與好萊塢大導馬丁史柯西斯的《沈默》，獲選為美國奧斯卡影藝學院會員。