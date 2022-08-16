宇宙人高雄偶遇「無所事事」小海豹串起驚人巧合。（相信音樂提供）

宇宙人以歌曲〈無所事事〉與藝術家大聲光電合作的展品正於高雄「小花計畫」展出。（相信音樂提供）

宇宙人將推出第4波主打歌曲〈無所事事〉MV，這也是宇宙人首部動畫MV。隨著片中腳踏車女孩的步伐和旋律，悠閒徜徉於城市的日與夜，流逝的時光從寫實逐漸奇幻，延續了歌曲傳遞的療癒放鬆感。3位團員化身成廣告看板外，還藏著無數彩蛋，宇宙人說道：「想營造一個『尋找威利』的感覺，滿滿的細節，很適合用電視大螢幕、無限循環觀賞。」

MV除了有樂團LOGO出現在城市一隅外，導演也把百萬點擊夯曲〈藍色的你〉的封面雲朵照、〈我還繞著你在旋轉〉搭載影帝莫子儀的太空船都置入其中，猶如超大驚喜包，貝斯手方Q說：「我很喜歡MV緩緩前進的畫面中，各種和音樂節奏呼應的巧思，像是燈光閃爍的頻率，還有經過的交通工具。」

MV結尾時女孩解開束縛，騎車突破天際的畫面，猶如經典電影《E.T.外星人》的場面，主唱小玉說：「女孩勇敢地離開本來熟悉的一切，呼應了歌詞裡的無所畏懼。導演轉化成電影經典畫面，不但符合我的想像，也很和宇宙人團名呼應，有點小小的幽默！」吉他手阿奎則說：「歌詞『無所畏懼地愛你』我深受感動，因為愛真的很需要勇氣，所以我在這段尾奏，試著用吉他傳達『無所畏懼』的感覺給大家。」

此外，〈無所事事〉一曲和「大聲光電」合作，結合光影與音樂的作品《光電獸＃ 34 - 無所事事》正於高雄的「小花計畫 - Re：小花盛開的回音」展出，宇宙人也將在11月在高雄流行音樂中心帶來專場演唱會。日前他們在高雄跑宣傳時，巧遇超人氣貼圖角色「無所事事小海豹」，興奮在高流河畔留下合影，方Q笑道：「我們〈無所事事〉MV有港都景色，剛好現在也有隻小海豹無所事事躺在那，感覺冥冥之中有些連結呢！」《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》演唱會10月9日、11月12日於北、高流登場。