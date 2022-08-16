曾沛慈主動邀約韋禮安共同創作〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉。（亞神音樂提供）

曾沛慈將對奶奶的回憶寫成新歌〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉。（亞神音樂提供）

曾沛慈將對奶奶的回憶寫成新歌〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉。（亞神音樂提供）

曾沛慈發行全新專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，與韋禮安共同創作的同名歌曲MV也在15日上線。素有「雨男」稱號的韋禮安，在拍攝MV當天果然也帶來了雨水，幸好曾沛慈天性夠陽光，只要兩人一起站在戶外拍攝，雨就暫停，讓曾沛慈開心地自告奮勇：「以後可以找我去，雨可能就下不下來。」

曾沛慈與韋禮安認識多年，卻直到這次籌備第四張個人專輯前，才鼓起勇氣向韋禮安提出合作邀約。「我比較容易不好意思啦。這次是因為公司希望我在這張專輯裡多一些創作，我覺得自己一個人寫歌的能力有點受限，就透過訊息詢問禮安要不要找時間一起寫歌，結果他毫不猶豫地說好啊！」相約寫歌當天，曾沛慈前往韋禮安的錄音室，曾靜玟也同行，韋禮安笑說當天相聚的三四個小時的時間裡，前三個小時五十分鐘都在聊天，最後才錄了一些東西。

曾沛慈非常感謝韋禮安的力挺，不僅合作了兩首歌，發片後她傳訊給韋禮安，只傳了「師兄」兩字，韋禮安就立刻熱情回應：「宣傳需要幫忙嗎？」讓她倍感窩心。曾沛慈說，自己平常不是一個善於主動表達想法的人，透過這次共同創作，韋禮安給了她很多鼓勵，韋禮安也表示：「創作跟演戲有點類似，像是彼此之間能量的來回傳遞，當時她對歌詞的部分比較沒有信心，她先寫了一個版本，我覺得滿好的啊，葛大也有鼓勵她，我再加上一些想法修改一下，最後就拼湊出完整的樣貌。一起創作是個有趣的過程，我很享受這樣的過程。」

MV邀得導演姚國禎執導，韋禮安坦言拍攝前有點緊張，畢竟共演的對象是得過金鐘獎的曾沛慈。姚國禎給予兩人很大的表演空間，讓他們隨興地自由發揮。雖然歌名裡有陽光，但韋禮安笑稱自己很容易遇到下雨的狀況，「所以我寫了很多與天氣有關的歌。今天本來有太陽，直到我出現就開始下雨。」曾沛慈則發現自己頗受陽光青睞，似乎可以戰勝韋禮安這位「雨男」，雖然在室內拍攝時，窗外都在下雨，但只要兩人一起到戶外拍戲的時候，雨就會停止，讓拍攝順利完成。