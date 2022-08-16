天王周杰倫和女星昆凌結婚後，目前育有一兒二女，在成為人夫和多了父親的身分後，他也變得更親民，和剛出道時給人距離感的形象改變很多；周杰倫昨（15日）晚公開新歌〈粉色海洋〉MV，找來5歲兒子Romeo客串還獻聲O.S.，興奮得PO文還給大家留言問問題，被問到是否看以前演唱會影片，周董超正面10字讓網友都佩服到不行。

周杰倫出道多年，在音樂和戲劇領域都寫下相當亮眼成就，更被外界認為是遙不可及的天王之一，但自從周杰倫結婚後，待人處事變得更圓滑，也用自己的方式保護著兒女們；不過，5月初才迎來小女兒的周杰倫，新專輯的〈粉色海洋〉MV直接讓5歲兒子Romeo客串，還獻聲說了可愛的O.S.，引起熱烈討論。

而在MV公開後周杰倫表示開心到有點睡不著，PO出一張Romeo在MV裡的模樣，寫到「大家要來留言嗎？我挑好的來回，怎樣」；該文底下立刻湧入粉絲熱情留言，有不少藝人朋友都來讚Romeo超可愛，或是MV拍攝地西澳的赫特潟湖（Hutt Lagoon）有多美。

在眾多留言中，周杰倫特地截圖和一名粉絲的問與答，對方好奇詢問，「周董，你會回去看你以前演唱會的影片嗎？」周杰倫先簡單說了「比較少」，接著馬上又說「因為人要往前看」；簡單10字回應，網友相當佩服周杰倫超強又正向的心態，紛紛點讚表示欣賞。