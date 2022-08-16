八三夭即將三度登上台北小巨蛋，帶來全新巡演。（LiTV、KKLIVE提供）

演唱會名為「顛倒世界」，八三夭特地把簽名板顛倒呼應主題。（LiTV、KKLIVE提供）

搖滾天團八三夭攻蛋倒數計時，日前接受LiTV專訪，得知粉絲支持，阿璞代表說：「非常感謝一直支持我們的『夭怪』，我們每一年8月都會舉辦生日趴，有一系列活動，希望大家可以來共襄盛舉我們生日的月份！」演唱會命名「顛倒世界」，問八三夭若有機會讓某件事「顛倒」，會想做什麼事？劉逼搶先說：「希望窮人都變成有錢人！」小橘說：「我蠻想在台下好好看一次八三夭的表演，想變成夭怪體驗看看。」霸天超務實：「我想要股市損益顛倒過來！畢竟慘綠成這樣…。」電哥也俏皮說：「我想去買想要的東西，然後老闆還要給我錢！都顛倒過來了！」眼見大家不正經開聊，阿璞火速導正：「我希望我們每次演出，都可以從頭再來一遍！因為演出是很快樂的，可以跟台下的觀眾這樣子見面，對我們來說是很開心的事！」

八三夭由團長兼鍵盤手小橘、主唱兼吉他手阿璞、貝斯手霸天、吉他手劉逼與鼓手阿電組成，作品凝聚寫實與刻畫人心，平常除了透過生活產生靈感，八三夭也會聽其他歌手的作品成為養分，其中霸天推薦前陣子巡迴遇到的《房東的貓》，阿電稱讚周杰倫最新專輯《最偉大的作品》，絕對是走在潮流，又做到歌迷喜愛的佳作，就連MV都拍的極具創意，阿璞則推薦周湯豪的《REAL LIFE》專輯，一點都不藏私分享好音樂，也讓大家看出八三夭在音樂上的高度。

八三夭演唱會以「顛倒世界」為主軸，聊到這首歌歌詞裡的「做人」，問八三夭認同「吃虧就是佔便宜」這句話嗎？八三夭表示「吃虧就是吃虧，佔便宜就是佔便宜，不要再騙自己了好嗎？」身為公眾人物，難免遇到無理的攻訐詆毀，八三夭坦然，「很難受啊！但就是欲戴其冠必承其重，我們總要承受一定的社會責任跟壓力，今天我們在這個狀態跟這個位置，不論是好或是壞都會有一定的影響，如果這是你的工作跟你現在的狀態，你便要調整自己的心態。」阿璞似乎頗有故事的說，因此笑問他是不是曾被傷害過？霸天立刻回：「出來跑沒有不挨刀！」小橘接話說：「大家怎麼說就是隨便給他說，自己站得住腳最重要了！」

出道至今，八三夭有不少歌是粉絲指定必唱，當中肯定有紅遍大街小巷的〈想見你想見你想見你〉，在推出國語版後也推出粵語版，此舉讓各地粉絲跪求再推日、韓、泰甚至台語版的可能性，問到此事，八三夭首先謝謝大家喜愛，並坦承確實收到來自各地粉絲許願，先推出粵語版主因是受香港電影與周星馳作品影響，覺得唱粵語是個有趣的挑戰，若未來有機會推第三版，阿璞說：「我知道韓國要翻拍《想見你》這部劇，如果能夠做韓語版的〈想見你想見你想見你〉，應該也是蠻酷的！」同時也向劇組召喚，「歡迎韓方劇組來找我們，我可以做韓語版喔！」。八三夭將於8月20（六）與21（日）三度登上台北小巨蛋，帶來全新巡演「全球人壽：八三夭〔顛倒世界〕巡迴演唱會-台北首站」，購票請洽全家FamiPort或KKTIX售票系統 。