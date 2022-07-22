許光漢回台後，馬不停蹄為代言品牌亮相，義大利品牌FENDI之邀擔任新任品牌大使的他，昨出席該牌在微風信義最新男裝精品店，直言會更努力配上大使稱號；他過去不愛配戴飾品，為貼近品牌這幾季的中性路線，難得頸上戴著珍珠項鍊，但曾《想見你》同戲的施柏宇，運用胸前局部挖空設計曬出頸間項鍊，兩人秀項鍊帶貨，可說各有勝場。

施柏宇胸前縷空小心機，欣賞中性設計不排斥裙裝。（吳松翰攝）

施柏宇雖以全黑套裝出席，但上衣胸前卻隱藏挖空亮點，心機露出頸間的項鍊，成為全場最吸睛穿搭。他說：「今天風格比較簡潔俐落，本來還有件大衣，但今天天氣太熱可能就會以披著方式搭配。」他也透露自己夏季避暑的祕訣就是養生，由於工作關係近年常熬夜，有聽從前輩建議成為養生Boy，避免飲用冰飲調整自己的身體，「每天都會泡腳，可以促進血液循環。」

林柏宏以丹迪風格出席FENDI男裝店開幕活動，身上的Oversize外套讓他愛不釋手，想直接穿回家。（吳松翰攝）

謝欣穎透露自己常逛男裝，中性設計與男友一起穿也合適。（吳松翰攝）

近期在《媽，別鬧了！》有大尺度演出的林柏宏，亮相則一反劇中的「肉慾」形象，演繹休閒不失正式的丹迪風，以品牌秋冬系列格紋外套現身，而內裡隱藏品牌經典色的設計讓他直呼：「想要直接帶走。」謝欣穎平時服裝偏好個性風服裝，這次以FENDI典雅不失個性的裙裝現身，「其實我自己本身很常逛、比較喜歡逛男裝。」近期男裝漸漸融入女性服飾元素，更中性百搭，讓她期待這次男裝店的開幕，但被問會不會幫男友王柏傑選衣服時，「不會『順便』幫他逛，有看到適合的就一起帶。」但她透露男女共穿的小祕訣，「像配件類手環、項鍊這些都很適合一起穿，其實都是外套、褲子挑選比較中性的款式也可以。」

FENDI於微風信義一樓打造男裝店，佔地約80平方公尺。（FENDI提供）

FENDI O’Lock設計頸鍊， 1萬7800元。（FENDI提供）

林柏宏想直接把FENDI 秋冬22系列設計外套穿回家， 8萬6000元。（FENDI提供）

許光漢大讚FENDI 灰色 soft Baguette Trunk，好看又耐裝，內層還有卡夾十分方便， 6萬3000元。（FENDI提供）

FENDI 大象灰Peekaboo ISeeU Mini，14萬5000元。（FENDI提供）

此次FENDI於微風信義一樓開設男裝精品店，販售有最新男裝及全品類商品，包括多款精選時裝、包款、鞋履以及配件等，在店裝方面則以22秋冬系列綠色、灰色和駝色為主色調，整體佔地面積約80平方公尺，並設置有更寬敞的獨立更衣室，使整體購物體驗更加舒適。