許光漢回台後，馬不停蹄為代言品牌亮相，義大利品牌FENDI之邀擔任新任品牌大使的他，昨出席該牌在微風信義最新男裝精品店，直言會更努力配上大使稱號；他過去不愛配戴飾品，為貼近品牌這幾季的中性路線，難得頸上戴著珍珠項鍊，但曾《想見你》同戲的施柏宇，運用胸前局部挖空設計曬出頸間項鍊，兩人秀項鍊帶貨，可說各有勝場。

施柏宇胸前縷空小心機，欣賞中性設計不排斥裙裝。（吳松翰攝）
施柏宇胸前縷空小心機，欣賞中性設計不排斥裙裝。（吳松翰攝）

施柏宇雖以全黑套裝出席，但上衣胸前卻隱藏挖空亮點，心機露出頸間的項鍊，成為全場最吸睛穿搭。他說：「今天風格比較簡潔俐落，本來還有件大衣，但今天天氣太熱可能就會以披著方式搭配。」他也透露自己夏季避暑的祕訣就是養生，由於工作關係近年常熬夜，有聽從前輩建議成為養生Boy，避免飲用冰飲調整自己的身體，「每天都會泡腳，可以促進血液循環。」

林柏宏以丹迪風格出席FENDI男裝店開幕活動，身上的Oversize外套讓他愛不釋手，想直接穿回家。（吳松翰攝）
林柏宏以丹迪風格出席FENDI男裝店開幕活動，身上的Oversize外套讓他愛不釋手，想直接穿回家。（吳松翰攝）
謝欣穎透露自己常逛男裝，中性設計與男友一起穿也合適。（吳松翰攝）
謝欣穎透露自己常逛男裝，中性設計與男友一起穿也合適。（吳松翰攝）

近期在《媽，別鬧了！》有大尺度演出的林柏宏，亮相則一反劇中的「肉慾」形象，演繹休閒不失正式的丹迪風，以品牌秋冬系列格紋外套現身，而內裡隱藏品牌經典色的設計讓他直呼：「想要直接帶走。」謝欣穎平時服裝偏好個性風服裝，這次以FENDI典雅不失個性的裙裝現身，「其實我自己本身很常逛、比較喜歡逛男裝。」近期男裝漸漸融入女性服飾元素，更中性百搭，讓她期待這次男裝店的開幕，但被問會不會幫男友王柏傑選衣服時，「不會『順便』幫他逛，有看到適合的就一起帶。」但她透露男女共穿的小祕訣，「像配件類手環、項鍊這些都很適合一起穿，其實都是外套、褲子挑選比較中性的款式也可以。」

FENDI於微風信義一樓打造男裝店，佔地約80平方公尺。（FENDI提供）
FENDI於微風信義一樓打造男裝店，佔地約80平方公尺。（FENDI提供）

FENDI O’Lock設計頸鍊， 1萬7800元。（FENDI提供）
FENDI O’Lock設計頸鍊， 1萬7800元。（FENDI提供）
林柏宏想直接把FENDI 秋冬22系列設計外套穿回家， 8萬6000元。（FENDI提供）
林柏宏想直接把FENDI 秋冬22系列設計外套穿回家， 8萬6000元。（FENDI提供）
許光漢大讚FENDI 灰色 soft Baguette Trunk，好看又耐裝，內層還有卡夾十分方便， 6萬3000元。（FENDI提供）
許光漢大讚FENDI 灰色 soft Baguette Trunk，好看又耐裝，內層還有卡夾十分方便， 6萬3000元。（FENDI提供）
FENDI 大象灰Peekaboo ISeeU Mini，14萬5000元。（FENDI提供）
FENDI 大象灰Peekaboo ISeeU Mini，14萬5000元。（FENDI提供）

此次FENDI於微風信義一樓開設男裝精品店，販售有最新男裝及全品類商品，包括多款精選時裝、包款、鞋履以及配件等，在店裝方面則以22秋冬系列綠色、灰色和駝色為主色調，整體佔地面積約80平方公尺，並設置有更寬敞的獨立更衣室，使整體購物體驗更加舒適。

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#男裝 #項鍊 #施柏宇 #FENDI #許光漢