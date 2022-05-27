「八三夭」將在8月20、21日於台北小巨蛋舉辦「全球人壽『顛倒世界』巡迴演唱會」。他們近來正值春季巡迴，忙碌演出之餘，休假日也不敢鬆懈，積極為攻蛋做準備、各自開健身菜單，主唱阿璞還請來訓練員游泳培訓，鍛鍊良好肺活量，鼓手阿電則是自虧私下都靠打電動訓練手部力量。

團長小橘與吉他手劉逼分別每天固定騎腳踏車、慢跑5公里，小橘解釋，因為巨蛋級演唱會很吃下半身體能，希望屆時在台上盡情跑跳3小時，期待在夏天能展現健身成果，貝斯手霸天每天堅持上健身房運動，笑說，等到回台北時，大家體能狀況都會變得超好。

八三夭日前在臉書、IG合體直播，熱唱新歌〈我不想你想你了〉、〈我不需要每一個人都愛我〉以及夯曲〈乾啦乾啦〉、〈致青春〉等，熱情與粉絲互動，阿璞預告這次小巨蛋演出呈現科幻風格，賣關子說，粉絲可以先從專輯主視覺以及單曲〈顛倒世界〉MV上去尋找線索。

他們每年8月固定與歌迷相約演唱會上見，日前表示，今年正積極籌備「八三夭月」的系列活動，承諾到時一定讓大家玩得痛快。八三夭「全球人壽 顛倒世界 巡迴演唱會」門票將在28日中午12點啟售，購票請洽全家FamiPort或KKTIX售票網頁。

「八三夭」主唱阿璞近來為訓練良好肺活量，請來訓練員進行游泳培訓。（KKLIVE提供）

「八三夭」鼓手阿電私下靠打電動訓練手部力量。（KKLIVE提供）