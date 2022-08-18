以「國民詩人」吳晟為主角的紀錄片《他還年輕》，今天（18日）舉辦台北首映會，包括文化部長李永得，還有電影、藝文、音樂、社運界等不同領域的人皆出席參與。
導演林靖傑歷時長達4年時間拍攝，他開心表示總算能放映，當初拍攝時吳晟和他約法三章：不能翻臉，他坦言一開始以為是玩笑，後來漸漸意識到這不是開玩笑，「乍看好拍，實則難拍！」因為吳晟總說透過拍他個人故事看到台灣土地，更界定自己是社會型作家，要拍攝一位社會型作家，要如何精確呈現比重，確實非常難拍與挑戰。
拍攝當下吳晟面臨生命中最大的衝擊與挫折，地點包括彰化溪州、美國愛荷華、加拿大溫哥華、越南，攝影團隊和他從日常互動中建立默契，林靖傑表示：「這是一部老師個人紀錄片，搭著拍攝的便車，老師也帶大家走踏濁水溪，跟著老師的腳步看到台灣溪流的樣貌、水源的重要。」同時他也感謝吳晟幾年間的無私分享， 並一直不厭其煩地訴說他對土地的愛跟想法，參與社會議題跟運動，「有些議題老師可以講十幾二十次，真的很佩服他的熱忱。」
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