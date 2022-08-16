飾演大反派的邵平配戴特殊隱形眼鏡導致眼睛紅腫提前收工。（影格電影提供）

犯罪懸疑國片《藏匿處》由影集《華燈初上》中飾演楊謹華年輕時期的何思靜，以及眾多新生代演員唐綸、邱九儒、陳楚扉、邵平、陳風劭、黃禮豐一同演出。為了激發新生代演員的潛力，導演陳彥光要求主要演員提前1個半月進組排戲，就連客串演員都必須參與，加上片中含有打戲，為求演出順利更邀請《女鬼橋》動作設計周育生進行一連串的排練。

《藏匿處》講述有關青年從事毒品交易失敗，意外捲入1場危機，片中含有打戲與追逐戲份，十分考驗演員體力與劇組拍攝調度，只要一發生問題就會嚴重影響拍攝進度。但沒想到劇組卻接連遇到意外，先是在片中飾演大反派的邵平因造型設定需要配戴特殊隱形眼鏡，長時間拍攝下來導致眼睛過敏、佈滿血絲，因而提前收工，所幸經過檢查並無大礙。

但另1位演員陳楚扉可就沒有那麼幸運，有場男主角唐綸和陳楚扉頂著烈日搏鬥的戲，兩人累到一喊卡就躺在地上休息，隔天凌晨準備出班時，陳楚扉背部一陣劇痛，後來受不了直接去掛急診，才知道原來是當日打戲太激烈，腎結石掉下來卡在輸尿管，醫生緊急打了止痛，安排體外震碎手術，休養了1個星期才回歸劇組。電影9月8日上映。