新唐(4919)在車用、工控領域營運貢獻穩定，在此波消費性電子修正中衝擊較小，第三季因部分客戶存貨調整，故預估營收季減個位數百分比，但法人仍看好新唐今年全年獲利將上看逾1股本。

消費型電子產業逆風，惟新唐持續深耕車用電子，故在本波宏觀修正的衝擊相較其他以消費性電子為大宗的同業衝擊較小。新唐車用 HMI產品在電子後視鏡、HUD 的應用，成功導入日本、台灣汽車的電子製造商新客戶。除有車用產品撐腰外，新唐BMIC(電池管理晶片)產品線業績來自EV和工控，沒有消費性應用，目前產能依舊趕不上客人需求。目前新唐第四代BMIC已在第二季送樣，應用於智慧解鎖的ToF sensor產品線也成功導入車用產品。

CMOS產品線方面，第二季雖大陸手機市場下修明顯，新唐目前沒有供過於求，因為主要競爭者將產能轉往車用，新唐獲得市佔提升。Computer產品線雖然受到 NB市場下修影響，伺服器BMC(遠端控制晶片)產品上半年不夠滿足客戶需求，下半年將導入第二個晶圓廠支援，預計下半年有營收貢獻。