許多人會使用交友軟體拓展朋友圈、尋找對象，不過有時也要小心「照騙」發生。一名網友分享，自己遇到一名年約46歲、照片看起來健康陽光的男生，雙方1個月來交談甚歡進而約出來見面，沒想到遇到真人時卻讓他驚呼「阿娘威…」，原來赴約的竟是一個年約64歲、滿頭白髮的阿伯，雖然他仍硬著頭皮約會，最後還是忍不住投降回家！

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，「第一次玩交友APP就嚇鼠寶寶」，對方是健康陽光型的男生，照片看起來是35至40歲、個人資料則是46歲，「還可接受啦，因為本人也都被說看不出年齡，有的很會保養也看不出實際年齡」，最後兩人聊天快1個月約出來見面。

沒想到見面時原PO卻忍不住在心中大喊「阿娘威…」，原來對方的真面目竟是一個滿頭白髮、看起來像64歲的小個子老阿伯，只說是照片是年輕時拍的，原PO當下也沒有心情進一步追問，早已買了去台南的高鐵票只能當成陪長輩出遊，「一路上真的五味雜陳」，最後撐不了多久，原PO就投降說不舒服要提早離開。

對此，許多網友笑說「交友軟體才是詐欺大本營」、「46變64…現實點，問他有沒有疾病在身，最好是癌末的，這樣可以考慮交往…」、「沒先視訊就奔現，超屌」、「會不會是46年次，64歲的阿伯」、「交友順便做長照」、「好潮的阿伯～還會用交友軟體，厲害內」。