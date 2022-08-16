皮影戲的成果演出，增加社區間老少的互動。(光田醫院提供)

生動有趣的皮影戲演出，讓小朋友看得目不轉睛！皮影戲「幕後推手」，是一群平均年齡75歲的長輩們，為幼稚園孩子演出《禁止黑暗的國王》戲碼，他們是龍井失智服務據點長輩們的成果發表。光田醫院指出，小朋友看到布幕後皮偶與光影的靈活擺動覺得很有趣，表示回家也要教家中阿公、阿嬤一起玩皮影戲。

龍井失智服務據點督導紀珮君說，失智社區服務據點的長輩以輕度失智為主，這些長輩在據點可透過課程與活動來延緩他們失能或退化的問題；皮影戲就是個很棒的藝術課程，從一開始皮偶製作演出等都由長輩一手包辦。他們一開始手部動作都很僵硬，後來不斷練習漸漸熟練操作皮偶，這對他們來說非常有成就感。

紀珮君指出，長輩們透過戲劇演出，不但能跟社區小朋友互動，也能讓他們增加自信心。有些長輩後來太入戲，練習時還會自己為皮偶「加戲」、「加台詞」，整個「戲魂上身」；透過皮影戲課程打開長輩的想像力。令人欣慰的是長者們因皮影戲的練習，交流變多了，讓課程氣氛非常歡樂能減緩長者退化速度。

光田神經內科醫師林毓慧說，國外研究藝術治療的活動能讓長輩減低負面情緒，有效提升他們生活品質。如皮影戲課程能促進長輩肢體功能，尤其是手部協調能力；趣味故事也能活化腦部功能，激發長輩想像力。像著色、繪畫等藝術課程能讓長輩提升認知力，甚至激發他們創作力。

林毓慧建議，面對輕度的失智長者，與其讓他們待在家中逐漸失能，不如走出家門參與活動與課程，製造更多與人互動的機會，除重拾對生活的樂趣與自信，也能減緩長者退化速度；對照顧者來說，較能獲得暫時的喘息，甚至減輕長期照護的負擔。