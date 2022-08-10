班尼布蘭柯將歌曲QR CODE刺在臉上。（ 摘自班尼布蘭柯IG）

樂壇天王製作人班尼布蘭柯（benny blanco）過去曾替小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜（Ariana Grande）等巨星打造出無數排行金曲，近日他與韓國天團「防彈少年團（BTS）」成員Jin、Jimin、V、JungKook，以及饒舌天王史奴比狗狗 （Snoop Dogg）首度跨國合作推出全新單曲〈Bad Decisions〉，隨即在74個地方的iTunes排行榜登頂。

近日班尼為了宣傳新歌，在TikTok上傳了一部將歌曲QR Code刺在臉上的影片，超狂舉動被大讚是行銷天才，還有人搞笑以歌名留言「這真是個壞決定」，他也分享了自己的刺青過程，表示從來沒有刺過青，雖然沒有想像中痛，但刺完後依然感覺整個頭部還在震動，笑喊：「現在所有拍我的人，都會直接被導去聽歌，我贏了！」不過因為影片經過剪接，難以判斷是真的刺青還是紋身貼紙，連CP查理（Charlie Puth）也加入留言表示：「我知道我們之間現在有嫌隙，但我真的很關心，你是真的刺了嗎？」

班尼布蘭柯在歌曲發行後也於IG上發布一篇感性長文，「2010年我很榮幸和我的偶像之一，一起合作歌曲〈California Gurls〉，他就是傳奇人物史奴比狗狗！不論是他的音樂還是充滿感染力的性格，真的是我遇過最好的人之一！」接著他開始闡述自己愛上防彈少年團的過程，「去年我去看他們的演唱會，也有幸能和他們見上一面，就開始超迷他們！過去有很多機會能和厲害的音樂人以及有影響力的人一起工作，但不知道為什麼跟防彈待在同一個房間時，我超級緊張，就好像變成在等偶像簽名的小迷弟，他們讓我再次感到既青春又興奮。」

另外，班尼也大讚防彈少年團是他一起合作過的藝人中，最善良也最認真的，「他們的工作態度真的無與倫比，現場演出更是每個人都應該立刻去朝聖的！」同時他也感謝防彈的粉絲們的支持。在歌曲MV中，班尼布蘭柯也以防彈少年團的迷弟樣貌本色出演，呈現出去看防彈演唱會前手舞足蹈、製作應援版並盛裝打扮的興奮心情。〈Bad Decisions〉全台數位平台已經上線。