國旅補助優惠加上暑假來到倒數階段，麗寶樂園渡假區大量湧進人潮，渡假區也把握拼業績的機會祭出瘋狂優惠活動，包含全區消費累積滿3000元，憑消費發票當日登入還能再抽星宇航空台北—亞洲不限航點雙人來回機票、機車、電動腳踏車及萬元麗寶福容大飯店住宿券，更加碼消費滿額就送今夏最火紅的《原子少年》少年團體來壓軸演唱的麗寶夏日演唱會。

麗寶樂園渡假區表示，暑假進入倒數最後兩周，為把握最後人潮、衝刺業績破天荒加碼滿額抽機票活動及大型夏日演唱會，一次將優惠給到最極限，讓遊客所有願望一次滿足在暑假尾聲滿載而歸。各場域最後兩周也是優惠及活動滿滿，馬拉灣在8月20日（六）至8月21日（日）的中午12點至下午3點在沙灘劇場舉辦趣味的馬拉桑啤酒大賽活動，挑戰邊搖呼拉圈邊喝新星啤酒品牌「啤酒肚釀製」；麗寶福容大飯店推出泰好玩Chill夏日慶典，每周六下午5點至晚間8點半在泳池畔舉辦充滿異國風味的「夏日池畔 BBQ派對」；OUTLET祭出「黃淑琦」、「milida」等設計師服飾品牌1折起超殺優惠；賽車場則在本周五至周日舉辦3天熱血沸騰的「2022 BMW M 50週年STS超級房車全國系列賽第三站」。

許多粉絲期待的「麗寶夏日演唱會」將於8月27日周六晚上7點在麗寶OUTLET MALL後方麗寶落羽松草原熱血開唱，演唱卡司有今夏爆炸紅的選秀節目《原子少年》的團體「天王星」、「地球」、「火星」、「水星」，以及同樣是選秀節目《菱格世代DD52》脫穎出的冠軍女團「G.O.F、ALL IN 5」、療癒系獨立樂團「理想混蛋」，再加上收視率屢創佳績的實境節目「來吧!營業中」的顏佑庭、饒舌新秀李杰明等人，輪番上陣，帶來全台最嗨的夏日演唱會。

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