暑假帶動戲水、游泳、登山及露營與相關商品銷售商機。向海那漾18日表示，暑假平日豪華露營區住宿七成以上，假日爆滿，客群以親子家庭客及年輕人為主；清水那方指出，豪華露營區假日每日遊客人數300至400人之間；至於遠近馳名的高美濕地夕陽美景，當地遊客服務中心露營場，預定10月登場搶市。

台中市建設局長陳大田表示，到訪高美濕地的遊客，幾乎集中在傍晚落日前，到此觀賞夕陽、自然濕地及風力發電風車；日落後，即結束行程。

為增加賣點，高美濕地遊客服務中心戶外廣場，將打造露營場，遊客不需自行搭帳棚，只要攜帶皮箱，即可入住，且結合海線在地食材美食，遊客除觀賞夕陽美景外，還可多停留一晚，規劃海線二天一夜深度旅遊，讓高美濕地不僅只是觀賞夕陽。

上述露營場預計設置27組四人帳篷，外觀採藍、紫與白色風格，呼應高美濕地藍天海景，遊客中心一樓提供簡餐輕食服務，二樓將設置以濕地為主題的餐廳，可提供至少80個座位，讓遊客有更多元遊程規劃，相關建置工程已進入收尾階段、訂宿網站亦在架設中，預計10月中旬正式對外營運。

暑假戲水設施的遊樂園，也是遊客最愛。九族文化村表示，園區內的西班牙海岸，打造玩水樂園，估計至8月底止，整個暑假入園人數可上看20萬人，是去年暑假的三、四倍，主因是去年暑假疫情嚴重，甚至面臨三級警戒而被迫休園。

反觀，今年疫情趨緩，大家出門旅遊的意願增加，加上觀光局的補助，讓入園票價破天荒的低價，因此，今年暑假入園人數，開出漂亮的成績單。

歐都納表示，為方便遊客玩水，公司推出水陸護趾涼鞋，無論在行進崎嶇山徑與涉水，都可做到最佳防護；另外，短筒毛氈溯溪鞋，採用彈性耐用的潛水布製作，鞋底採防割設計，不易扭傷腳踝。

一年一度的水上盛事-「日月潭泳渡」今年9月4日登場，想要減輕游泳負擔，魚雷浮標輔助器材，絕不能少。歐都納說，「水上漂橫渡專用浮標+魚鰭立板」，採用環保材製作，具有多功能的收納空間，包括口罩、眼鏡、水壺及拖鞋，可置放其中。另歐都納也推出具有偏光效果及抗UV的日本SWANS泳鏡搶市。