台東國際熱氣球嘉年華日前閉幕，為了延續鹿野遊客高潮，台東縣政府推出「台灣好行」加碼送，凡購買「鹿野慢漫遊旅遊套票」，於平日使用，即贈送台東森林公園門票1張，50歲含以上加贈原生植物園貴賓券1張，可享免費入園、用餐打9折。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，「台灣好行-縱谷鹿野線」處處是美景，像明日創生園區、民權里日式宿舍園區、卑南文化遺址公園、原生應用植物園區、初鹿牧場、布農部落休閒農場、崑慈堂及鹿野神社、永安社區及全飛行傘場域，沿途豐富的站點規畫，值得細細品嚐。

台東縣縣長饒慶鈴表示，熱氣球嘉年華是台東的年度盛事，每年遊客趨之若騖，今年更創新加入全台獨一無二的無人機及跳傘等精彩表演，興奮的心情、熱鬧的人潮，追球的日誌、日出月起的光雕及令人感動的無人機、跳傘表演，讓旅客有機會一飽眼福。

「慢是一種優雅的競爭力」，饒慶鈴說，高潮後「靜靜享受」更是令人回味，台東縣政府在熱氣球嘉年華結束後加碼贈送，希望民眾及遊客充分享受台東「鹿野慢漫遊」。

購買票券等相關資訊請洽服務專線089-323198、活動網站(https：／／www.dollar-taitung.com／)，或上kkday、雄獅旅遊、旅天下旅遊網站選購。