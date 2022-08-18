甫出爐的雲林縣公共運輸路網，只要找到鄉鎮市別就能知道有什麼車可搭。（雲林縣政府提供）

單一鄉鎮市的路網圖。（雲林縣政府提供）

單一公車路線圖也更清晰亦懂。（雲林縣政府提供）

公路局嘉義監理所長黃萬益（左五）表示，看到雲林縣一直在進步，路網越來越發達，有動態的智慧站牌、靜態的路網圖，轉乘無縫接軌，民眾就醫、就學、採買燈更方便，相信會使雲林縣民感到更便利、舒服、幸福。（周麗蘭攝）

雲林縣現有16條國道客運、61條公路客運、 9條市區公車路線，因轉乘資訊未整合搭乘不便，使用率不高，縣府工務處以3年時間整合優化成路網，設計出路線圖、時刻表、轉乘地圖，本地民眾、外地遊客都能按圖索驥，只要看到鄉鎮市目標就知道怎麼搭公車。

工務處長汪令堯指出，雲林縣4個重要轉乘站斗六火車站、高鐵雲林站、斗南火車站、西螺轉運站都各有國道客運、公路客運、市區客運（包括台灣好行觀光）路線，早年未整合資訊，民眾不容易判讀，張麗善縣長上任後，爭取交通部公路總局補助，最近完成簡單明瞭的路網圖。

汪令堯說，雲林縣公共運輸路網揭示整合計畫做了4項設計，分別為雲林縣整體路線與轉乘地圖、整合式路線資訊、站牌路線圖、識別意象。

科長陳怡燕指出，各公車系統資訊的呈現一致且清晰，可望降低民眾搭車的不安全感，提升使用率，例如只要找到鄉鎮市別，就能找到公車路線資訊；另外，雲林縣的公車單一路線圖乘客常霧煞煞看不懂，本計畫亦以易懂的站牌路線圖呈現。

汪令堯表示，民眾可以下載「雲林公車」app觀看，不熟悉使用手機的年長者別擔心，工務處已做成摺頁放置各轉運站可索取，鼓勵長輩多搭公車。

公路局嘉義監理所長黃萬益表示，看到雲林縣一直在進步，路網越來越發達，有動態的智慧站牌、靜態的路網圖，轉乘無縫接軌，民眾就醫、就學、採買燈更方便，相信會使雲林縣民感到更便利、舒服、幸福。

工務處表示，為鼓勵縣民多使用大眾運輸工具，包括101（斗六棒球場往返環球科大）、102（斗六火車站至崙仔集會所）、201（虎尾高鐵至雲科大）、202（元長至虎尾高鐵）、203（水林蘇秦至北港）、301（虎尾高鐵至北港）、701（斗六到草嶺）等市區客運路線，只要使用電子票證（嗶卡），到今年底止都能享受免費搭乘。