新北市公共汽車客運商業同業公會16日在新板希爾頓飯店舉行會員代表大會，新北市長侯友宜受邀頒獎表揚模範從業人員，侯友宜到場感謝公車從業人員在疫情期間的力挺，是生死與共的情義「侯友宜會永遠記住」，他也當場承諾公車運價將會合理調漲，更說希望明年能繼續與公車業者一起拚，語畢讓現場公車從業人員高呼「市長我愛你」。

侯友宜致詞時表示，新北市有400萬人口，沒有登記戶籍的50萬人左右，尤其人口集中在圍繞台北市萬華區的周遭，雙北是共同生活圈。

侯友宜說，感謝公車從業人員，從來沒有因為疫情而有所畏懼，願意與市府並肩作戰，疫情期間仰賴公車業者防疫大巴，將確診、居隔者送到中南部，相關人員穿著防護衣「大粒汗小粒汗」，每趟都充滿危險與不確定性，當年他擔任刑警在沒有防彈衣的情況下面對衝鋒槍，司機人員的辛苦他都可以想像。

「這些情和義侯友宜永遠會記住」侯友宜說，感恩去年到今年，大家依然堅守崗位，沒有一位因為疫情而懈怠，他必須跟客運所有從業人員表達謝意。

侯友宜說，政府在照顧上沒有辦法周全，他很希望盡如人意，但新北人均預算只有4萬4000，隔壁台北市有6萬4000，這是歷史共業，但面對疫情轉換過程，如何調整經濟角度，面對下一場戰役，非常重要，因為公車業者就是新北市的血液與輸送帶， 能讓新北、台北市可以串連起來，不能斷。

侯友宜當場承諾，運價必須合理調整，要照顧從業人員，他們辛苦挺過，必須要抱持感恩的心情， 挺第一線，希望運價合理調整後，給第一線滿滿鼓勵。語畢現場爆出歡呼，從業人員高喊「市長我愛你」，彷彿選舉造勢現場。

侯友宜也細數任內五股垃圾山等政績，並指出，期待明年此時此刻他依然能夠站在這個地方，跟各位並肩作戰「大家說好不好」，新北市民幾年前給他機會，他也努力兌現政見，全力改變新北成為大台北中心。