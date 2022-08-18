新北市隊今天在小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍戰靠著呂冠緯投3.2局無失分，連2戰扛起先發重任，加上打線把握第4局得分契機，最終以4比1擊敗墨西哥隊，拿下冠軍。

新北市代表隊這次以二重國中球員為主，加上新泰國中選手，一同出征在美國賓州舉行的美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）世界青少棒錦標賽，共10隊參賽，採雙敗淘汰賽制。

新北市隊這次在小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，儘管因第2戰輸給美國賓州約翰鎮（Johnstown）落入敗部，但全隊一路推進，連續擊敗美國密西根州貝郡（Bay County）隊、美國賓州隊，並在爭奪冠軍戰門票一役，再次扳倒美國賓州隊，挺進冠軍戰行列。

新北市代表隊過去曾在2016年、2018年勇奪冠軍，最近一次由來自台灣的球隊奪冠則是2019年台北市代表隊。

新北市隊冠軍戰遭遇到墨西哥蒙特雷（Monterrey）隊，而墨西哥隊這次賽事中以3連勝晉級，也是唯一未吞下敗仗的球隊，且3場比賽場均攻下10分，展現一定攻擊火力。

兩隊前3局都未能添得分數，新北市隊4局上1出局後，由李承諺二壘安打開啟球隊攻勢，石正侑獲得觸身球保送，新北市隊隨後靠著野手選擇、對手失誤，突破僵局，單局搶下3分，第5局再進帳1分。

新北市隊今天派出前一戰投4.2局無失分的呂冠緯先發，連2戰掛帥主投，此役投3.2局無失分，潘庭皓接替中繼，第5局遭遇亂流，讓墨西哥隊1出局，攻占滿壘，李承諺登板救火，靠著三振拿下第2個出局數，儘管讓下一棒打者敲安、丟1分，關鍵時刻再度送出三振、化解危機。

墨西哥隊7局下展開反攻，靠著失誤、保送以及推進，2出局，一、三壘有人，李承諺隨後再度飆出三振，守住勝利，新北市隊最終就以4比1拿下冠軍，場邊加油的球迷也興奮地揮舞著中華民國國旗。

新北市隊全場敲出6支安打，比對手少2支，其中洪偉哲包辦2支安打，而李承諺、孫凱宥各敲1安、貢獻1打點。（編輯：張雅淨）1110818