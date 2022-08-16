大象智商高又有靈性，而且情感豐富，是世上最聰明的動物之一。近日大陸有家長帶小孩到山東威海西霞口一間動物園遊玩，在觀賞大象區時，孩童踢到欄杆，導致一隻拖鞋掉進圍欄，豈料大象發現後，竟用鼻子將鞋捲起送還給孩童，讓現場所有人驚呼不已。

綜合陸媒報導，近日有遊客帶小孩到山東威海西霞口的神鵰山動物園遊玩，家長抱起孩子觀看大象時，孩童的腳不小心踢到欄杆，導致其中一隻拖鞋掉進圍欄裡，當家長不知所措時，一隻大象走了過來，緩緩地用象鼻捲起鞋子，並送還給孩童。

靈性反應讓在場遊客驚呼，還有人拿一撮草餵牠吃，影片曝光後，不少網友感動的說，「大象好有靈性」、「一定要給牠加菜啊」、「我兒子3歲時，也曾帶他去看這隻大象，牠真的特別有靈性，而且很聰明」、「萬物皆有靈，真的要好好善待牠們」。

園方對此表示，這一隻大象名叫「山脈」的25歲亞洲象，正處於青年期，牠不僅聰明，而且非常親人，平常喜歡跟遊客互動，與飼育員的關係也很和睦，而這一段撿鞋影片曝光後，他們也應觀眾要求，幫「山脈」多加了西瓜和香蕉，而部分網友注意到，「山脈」右側的象牙有破損狀況，園方解釋，前陣子「山脈」和母象玩耍時，由於動作幅度較大，不小心撞到柱子而碰斷，並非人為所致。